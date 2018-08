Glede osebnega življenja pa je zatrdila, da po ločitvi od moža Justina Therouxa nima strtega srca. Prav tako jo zelo moti, da mediji o njej nenehno pišejo izmišljene zgodbe. Trdi, da se sedaj iz tega norčuje, predvsem jo razveselijo absurdni naslovi, kot sta bila tista, da si je privoščila za 100.000 dolarjev lepotnih posegov in da bi se Bradu Pittu maščevala, ker sta se ločila. Motijo jo zapisi, v katerih trdijo, da noče imeti otroka, ker je egoistična, ali pa, da so ženske, ki nimajo otrok, »pokvarjena roba«. Prepričana je, da javnost ženske sili v to, da so matere. Tako kot jih sili, da se razkazujejo na družbenih omrežjih. Anistonova nima niti svojega profila na instagramu, priznala pa je, da ima enega z izmišljenim imenom, s katerim občasno pogleda, kaj se dogaja na instagramu, in si vedno reče, kakšna potrata časa je to. Zato se je ponosno razglasila za abstinentko od družbenih omrežij, češ da le podžigajo narcisizem.

Pripravila Manja Rošini