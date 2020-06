Kaan Özkan, predsednik uprave in direktor tovarne Revoz: Naša tovarna je velik stroj, ki ga je težko zaustaviti in še težje zagnati

Vtujini je nepomembno, iz katere države prihajaš, saj največ štejejo znanje, samozavest in način razmišljanja, nadvse pomemben je tudi občutek za ljudi. Ta je pri Kaanu Özkanu, ki ima v rokah škarje in platno pri Revozu, edini avtomobilski tovarni v Sloveniji, še posebej izrazit. Način, kako poda roko in ob tem spregovori, človeka navda z občutkom, da je cenjen.