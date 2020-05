V Revozu je dokončno padla odločitev, da polovične tretje izmene, ki naj bi jo zagnali prejšnji teden, ne bo. Sprva je iz Revoza pred dnevi prišla informacija, da tretje izmene »za zdaj« še ne bodo zagnali, niti ni bilo jasno, koliko ljudi naj bi ostalo brez dela. Nevenka Bašek Zildžović, vodja Revozove službe za komuniciranje in javne zadeve, nam je včeraj potrdila, da je odločitev zdaj dokončna in da naj bi brez dela ostalo nekaj več kot 400 ljudi od skoraj 3200 zaposlenih.

Vzrok za takšno odločitev so negotove razmere na svetovnem avtomobilskem trgu, ki so posledica epidemije covida-19, in upad naročil na svetovni ravni, kar so povedali tudi delavcem. Revoz bo tako nadaljeval proizvodnjo v dveh izmenah v polnem obsegu, je še dejala Bašek-Zildžovićeva.

Kot pravi, bo »prilagajanje« števila zaposlenih potekalo v skladu z dogovorom s socialnimi partnerji in s pomočjo tako imenovanih mehkih ukrepov, kot so prostovoljni odhodi, odpoved naročil agencijam za posredovanje delavcev, ne bo podaljševanja pogodb o zaposlitvi, delavci se bodo predčasno upokojevali. »V sodelovanju z agencijami in zavodom za zaposlovanje bomo v Revozu za vse sodelavce, ki bodo prekinili delo v podjetju, organizirali posvetovalna srečanja,« je še dejala sogovornica.

Revoz je po šesttedenski prekinitvi dela 28. aprila zagnal najprej prvo izmeno in čez teden dni še drugo, ostali delavci so bili medtem doma na čakanju. V Revozu so že v začetku marca za tri dni ustavili proizvodnjo zaradi neredne dobave motorjev iz turške tovarne ter neredne dobave sestavnih delov, ki je bila posledica okuženosti s koronavirusom na Kitajskem.

V Revozu proizvajajo Renaultova modela clio in twingo, na podlagi dogovora z Daimlerjem pa tudi smarta fourfour. Proizvodna zmogljivost tovarne je 220.000 vozil na leto. Po napovedih vodstva naj bi proizvajali po 40 odstotkov clia in twinga, ostalo pa smarta. Sredi lanskega leta so začeli proizvodnjo clia pete generacije; na leto naj bi jih izdelali do 80.000. Gre za 90-milijonsko naložbo, predvsem v avtomatizacijo karosernice, pri čemer je s šestimi milijoni sodelovala tudi Slovenija. Lani so v Revozu proizvedli nekaj več kot 199.000 vozil, leto prej skoraj 209.000. Za letos so napovedovali proizvodnjo 189.000 vozil. ds