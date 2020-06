Robot, ki je videti in se vede podobno kot majhen pes, se sprehaja po nakupovalnem središču in med drugim pritegne pozornost številnih otrok, ki pridejo k njemu po razkužilo za roke. To je v steklenički, pritrjeni na robotov hrbet.

Le robot K9 distribue du gel hydroalcoolique aux clients de Central World à Bangkok pic.twitter.com/r7pvqqUgow — Léonard Cassette (@L_Cassette) June 4, 2020

Robotskega psa, ki so ga poimenovali K9, nadzirajo s pomočjo tehnologije 5G, ki jo na Tajskem začenjajo uvajati. »Gre za praktičen način, da si ljudje lahko preventivno očistijo roke,« je dejala predstavnica mobilnega operaterja, ki sodeluje v pobudi. Zatrdila je še, da robote uporabljajo, da bi pomagali ljudem in ne zato, da bi nadomestili delavce.

Na Tajskem tako v boju proti pandemiji poleg K9 sodelujejo tudi drugi roboti. Robot ROC tako ljudem meri telesno temperaturo, robotka Lisa pa svetuje obiskovalcem. V tej azijski državi so doslej zabeležili 3101 okužbo z novim koronavirusom, 58 ljudi je podleglo covidu-19. Tajska je za zajezitev pandemije sprejela stroge ukrepe, ki jih sedaj vse bolj rahlja.