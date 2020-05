Diekmeier je do strelskega prvenca prišel v 28. krogu druge nemške nogometne lige proti Wehnu, nanj pa je čakal neverjetnih enajst let oziroma 277 tekem. Za nameček je bil gol, ki ga je branilec dosegel z glavo, bučno pa so ga pred televizijskim zaslonom proslavili tudi njegovi bližnji, celo zmagovalni, saj je Sandhausen dvoboj v gosteh dobil z 1:0.

»Prekletstva je zdaj končno konec,« si je oddahnil Dennis Diekmeier, ki po čakanju na prvi zadetek prekaša celo nekdanjega slovenskega reprezentanta Mladena Rudonjo. Slednji je na prvi gol v slovenskem dresu čakal celih 53 tekem, nato pa le zabil na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij leta 2001 proti Romuniji.

Naj dodamo, da je 30-letni kapetan Sandhausna v Nemčiji poznan kot strelsko zelo zadržan nogometaš, saj drži rekord najmanj nevarnega igralca za nasprotnikova vrata v bundesligi.