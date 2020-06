V ameriški zvezni državi Nova Mehika so zaradi zastrupitve z metanolom po zaužitju razkužila maja umrli trije ljudje, CNN navaja podatke lokalnih zdravstvenih oblasti. Še tri osebe so v kritičnem stanju, ena pa je trajno oslepela. »Vseh sedem naj bi pilo razkužilo z metanolom,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Primeri, ki so se pripetili maja, naj bi bili povezani z alkoholizmom. Zdravstveni delavci so tako beležili več primerov, ko so se ljudje skušalo opiti z razkužilom. Nekatera razkužila namreč vsebujejo alkohol, pred pandemijo pa so bila ta v večini ameriških zaporov prepovedana, da jih zaporniki ne bi pili ali pa z njimi podtikali požare. Ob izbruhu novega koronavirusa je Center za nadzor in preprečevanje širjenja bolezni priporočil sprostitev tovrstnih omejitev.

Zaužitje večjih količin metanola lahko povzroči slabost, bruhanje, glavobol in poslabšan vid, pa tudi trajno slepoto ali smrt.