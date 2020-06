Kitajska previdno odpira vrata tujim letalskim prevoznikom

Kitajska bo znova dovolila obnovitev nekaterih mednarodnih letalskih povezav, ki so jih s Kitajsko do pandemije covida-19 zagotavljale tuje letalske družbe in so jih oblasti nato prepovedale, da bi zajezile vnos okužb z novim koronavirusom. S tem bodo na Kitajsko lahko v omejenem obsegu znova leteli tudi ameriški letalski prevozniki.