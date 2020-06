Xi za krepitev sodelovanja z Nemčijo in celotno EU

Nemška kanclerka Angela Merkel in kitajski predsednik Xi Jinping sta se v telefonskem pogovoru dogovorila za okrepitev sodelovanja v boju zoper pandemijo covida-19 in pomoč pri ponovnem zagonu gospodarstev obeh držav. Xi je sicer pripravljen krepiti vezi s celotno EU in na ta način “omogočiti nekaj gotovosti v trenutnem svetu negotovosti”.