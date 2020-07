V zadnjih 24 urah so zabeležili 22.452 novih primerov okužbe s koronavirusom, s čimer se je skupno število okužb povečalo na 719.665. Umrlo pa je še 467 ljudi, ki so bili okuženi s koronavirusom, s čimer je skupno število smrtnih žrtev naraslo na 20.160, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo indijsko ministrstvo za zdravje.

Število okužb in smrtnih primerov narašča najhitreje, odkar so začeli sredi maja v državi rahljati ukrepe za zajezitev virusa. Podatki oblasti kažejo, da so prvih 100.000 okužb zabeležili v 110 dneh do 19. maja, zadnjih 100.000 pa so potrdili v samo šestih dneh od 2. julija.

Indija je v ponedeljek po številu okužb prehitela Rusijo in je zdaj na tretjem mestu za ZDA in Brazilijo. Po številu smrtnih žrtev pa je šele na osmem mestu na svetu. Predstavniki zdravstvenih oblasti ob tem opozarjajo, da bi se lahko v prihodnjih tednih število smrtnih žrtev ob rekordnem naraščanju števila okužb bistveno povečalo.

V indijski finančni prestolnici Mumbai so ob tem danes odprli štiri nove poljske bolnišnice, eno kar na hipodromu. Vse skupaj bo v teh bolnišnicah na voljo dodatnih 3500 postelj.

Kitajska: »Nič okužb še ne pomeni tudi ničelnega tveganja« Pekinška zdravstvena komisija je sporočila, da so minuli dan odkrili asimptomatski primer okužbe z novim koronavirusom, vendar Kitajska tovrstnih primerov ne vključuje v statistiko potrjenih okužb z virusom sars-cov-2. Mestne oblasti so od 11. junija na okužbo z novim koronvirusom testirale več kot 11 milijonov ljudi, kar je skoraj polovica vseh prebivalcev kitajske prestolnice. Prav tako so morali številni v karanteno. Prvi skupini ljudi, več kot 5000 oseb, naj bi se karantena iztekla v torek. Ob tem so mestne oblasti že posvarile pred samozadovoljnostjo. Več tisoč ljudi, med njimi tudi 31 bolnikov z asimptomatskimi znaki, ostaja v karanteni. »Nič okužb še ne pomeni tudi ničelnega tveganja,« je dejala namestnica mestnega centra za nadzor bolezni Pang Xinghuo. Dodala je, da oblasti ne morejo izključiti, da v prihodnjem tednu ne bo prišlo do novega primera domačih okužb. Na Kitajskem so doslej po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa potrdili 84.889 okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 je umrlo 4641 bolnikov.