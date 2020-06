Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na vzhodu do okoli 24 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačno, padavine se bodo okrepile in do jutra razširile na vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte. Še bo vetrovno. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija.

Opozorilo: Ponoči bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije ob prehodu fronte krajevno močni nalivi. Ob morju bo občasno pihal okrepljen do močan jugo.

Obeti: V soboto in nedeljo bo ob morju in v vzhodni Sloveniji dokaj sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo krajevne padavine, deloma plohe, v nedeljo tudi posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad južno Skandinavijo in srednjo Evropo je ciklonsko območje. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo ponoči prešla Slovenijo. Pred njo priteka z jugozahodnimi vetrovi topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas delno jasno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo, v krajih zahodno od nas bodo popoldne tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob severnem Jadranu pa zmeren jugo. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu jugo.

Biovreme: Danes bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. Moteno bo spanje v noči na petek. V petek bo vremenska obremenitev sicer nekoliko popustila, občutljivi ljudje pa bodo še imeli značilne vremensko pogojene težave.