V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo predvsem na zahodu nadaljevale tudi v večer. Zapihal bo zahodni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo zahodni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, ki se bodo popoldne okrepile in razširile. Na vzhodu bo še večinoma sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. V petek bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka, nad vzhodno Evropo pa je šibko ciklonsko območje. S severnim vetrom v višinah k nam priteka občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo ob Jadranu malo verjetne. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.