V soboto bo deloma sončno, v hribovitih krajih pretežno oblačno. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju 17, najvišje dnevne od 18 do 24, na vzhodu in ob morju do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v hribovitih krajih bodo nastale popoldanske plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodni veter, ki se bo proti večeru ponovno okrepil. V ponedeljek bo oblačno in občasno deževno.

Vremenska slika: Hladna fronta je dosegla zahodni Balkan, za njo pa je nad severno Italijo nastalo ciklonsko območje. Z jugozahodnimi vetrovi doteka k nam topel, vlažen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu jugo, ki bo čez dan slabel. V soboto bo v Karnijskih Alpah pretežno oblačno z občasnimi padavinami, drugod spremenljivo vreme s popoldanskimi plohami. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu jugo.

Biovreme: Danes bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. Moteno bo spanje v noči na petek. V petek in soboto bodo občutljivi ljudje imeli še značilne vremensko pogojene težave.