Odbora sta podprla sklepa poslanskih skupin vladnih SDS, SMC, Desus, NSi - z devetimi glasovi za in 7 proti v odboru za zadeve EU ter 12 glasovi za proti 6 v odboru za zunanjo politiko.

V prvem sklepu odbora menita, da je javno pismo, ki sta ga 12. maja 2020 na Evropsko komisijo v zvezi s poročilom o vladavini prava in stanju v pravosodju naslovila evropska poslanca LMŠ izrazito pristranski in politično motiviran dokument, ki je namenjen spodkopavanju ugleda Slovenije in je v neskladju z deklaracijo o zunanji politiki Slovenije.

Gre za pismo, ki sta ga evropska poslanca Irena Joveva in Klemen Grošelj naslovila na evropska komisarja Didierja Reyndersa in Vero Jourovo v zvezi s spremnim dopisom ministra Logarja poročilu, v katerem sta med drugim zapisala, da dopis vsebuje zavajajoče navedbe in stališča stranke SDS.