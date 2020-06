Mateja Ratej, zgodovinarka, raziskovalka pri ZRC SAZU: Javni nastopi epidemiologov ne povedo nič o virusu, a veliko o družbi

V času epidemije novega koronavirusa so zdravniki javno izpostavljeni bolj kot kadar koli prej v novejši zgodovini. Epidemiologi, infektologi in drugi strokovnjaki s področja medicine, ki dnevno informirajo javnost o novih dognanjih, opozorilih in napovedih, so postali splošno prepoznavni. Tudi v času pred drugo svetovno vojno so bili zdravniki močno vpeti v javno delovanje, zaradi katerega so v lokalnih okoljih ostali v kolektivnem spominu v enaki meri ali celo bolj kot po njihovi osnovni profesiji.