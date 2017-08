Znanstvena sodelavka Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter vodja mariborske raziskovalne postaje se je specializirala za preučevanje obdobja med obema svetovnima vojnama. V minulih štirih monografijah opazuje preteklost skozi zgodovinski mikroskop in širšo sliko riše s pomočjo posamičnih zgodb iz kazenskih spisov nekaterih (odmevnih) sodnih primerov v Mariboru in na Štajerskem.

Njena najnovejša knjiga, Markuzzijev madež (založba Modrijan), na primeru krivične obsodbe zaradi umora pripoveduje, kako so se v novi državi rojevale človekove pravice. Ali kot je v uvodniku zapisal Ali Žerdin: »Ideja človekovih pravic se v te kraje ni naselila leta 1988, pač pa so se spoštovanja vredni posamezniki – med njimi je tudi drugi junak te knjige, odvetnik Danilo Komavli – s temi vprašanji ukvarjali že pred davnimi desetletji.«

Zbirala sem gradivo o ruskih imigrantih po prvi svetovni vojni in sem njihove priimke iskala tudi po kazenskih spisih. Že takoj sem naletela na veliko primerov, v katerih so bili obtoženi ruski begunci. V prvi monografiji Ruski diptih sem tako pisala o ruski begunski skupnosti, zaposleni pri gradnji železniške proge Ormož–Murska Sobota, in o umoru ruske begunke Julije Ganusove, domnevno grofice Tarnovske. V Ljutomeru je njo in n