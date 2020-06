V Turizmu Ljubljana ga bodo letos zaznamovali z dvema vodenjema, ki ju bodo za ljubitelje poezije pripravili po znižani ceni. Prvo vodeno doživetje se bo v ponedeljek, 8. junija, ob 10. uri začelo pred turističnim infromacijskim centrom ob Tromostovju. Na dvournem vodenem ogledu si bodo udeleženci lahko pogledali znane ljubljanske trge (Prešernov, Vodnikov, Mestni, Stari in Kongresni trg ter Trg republike) in nekatere druge lokacije v mestu, kjer jim bo vodnik predstavil pesnico ali pesnika, povezanega z lokacijo.

Drugo vodenje se bo na ta dan prav tako ob Tromostovju začelo ob 16. uri. Dvourni sprehod bo udeležence popeljal po poteh pesnikov, pisateljev, narodnih buditeljev in boemov, ki so pustili svoje sledi v spominu in v življenju Ljubljane. Med vodenjem bodo udeleženci stopili skozi čas od 16. stoletja, ko je Primož Trubar napisal prvo slovensko knjigo, do konca 20. stoletja, ko je umrl Lojze Kovačič. Obe vodenji staneta 10 evrov, zaradi omejenega števila prostih mest pa je obvezna predhodna prijava.