Na današnji seji visokega sodišča za prekrške je 20 sodnikov med drugim odločalo o nepopolnih in različnih pojasnilom pravnih norm v primeru izvedbe sporne pesmi glede na hrvaški zakona o prekrških zoper javni red in mir.

Hrvaška sodišča za prekrške so v preteklih nekaj letih različno odločala o spornih izvedbah Perkovićeve pesmi, ki je nastala med vojno na Hrvaškem.

Na visokem sodišču za prekrške so danes razpravljali o načelu zakonitosti kot tudi o uravnoteženosti sodne prakse glede na stališča o spornem geslu v pesmi Bojna Čavoglave, ki so izražena v primerih ovadb proti Perkoviću na hrvaških sodiščih za prekrške, so zapisali na spletni strani sodišča.

Med glasovanjem je 15 sodnikov menilo, da Perkovićevega vzklikanja gesla na začetku pesmi ni možno obravnavati, kot je opisano v 5. členu hrvaškega zakona o javnem redu in miru. Gre za člen, ki določa, da »tisti, ki na javnem mestu z izvajanjem, predvajanjem pesmi, skladb in besedil ali s posedovanjem ali izpostavljanjem simbolov, tekstov, slik, risb, kali javni red in mir«.