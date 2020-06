Odlok tudi navaja, da je končna odločitev v rokah ruskega predsednika ter da je Rusija pripravljena uporabiti jedrsko orožje, če bo proti njej ali njenim zaveznikom podobno ali orožje za množično uničevanje uporabila nasprotna stran, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

"Državna politika o uporabi jedrskega orožja je defenzivna. Njen cilj je, da jedrski potencial ostane v pripravljenosti na ravni, ki bo zagotavljala jedrsko odvračanje ter hkrati državno suverenost in ozemeljsko celovitost Rusije," navaja odlok, v katerem je tudi zapisano, da mora vsak potencialni sovražnik ostati v negotovosti glede sile, časa in kraja morebitnih ruskih napadov z jedrskim orožjem.

V odloku, ki je objavljen na spletni strani Kremlja, je tudi zapisano, da Rusija vidi grožnjo v vzpostavitvi in uporabi protiraketnega ščita in raketnih sistemov v vesolju. Med velikimi vojaškimi nevarnostmi, ki lahko prerastejo v vojaško grožnjo Rusiji in zahtevajo jedrsko odvračanje za njihovo nevtralizacijo, dokument tako izpostavlja "ustvarjanje in uporabo protiraketnega ščita in raketnih sistemov v vesolju".

Odlok tudi predvideva rusko jedrsko odvračanje ob morebitni sovražnikovi uporabi hipersoničnega in laserskega orožja, raket in bojnih brezpilotnih letal.

ZDA so v preteklosti že napovedale načrte za razvoj hipersoničnih raket. Predsednik ZDA Donald Trump je tako obelodanil, da ZDA razvijajo "zelo dobro raketo", ki je 17-krat hitrejša kot vse doslej obstoječe različice. ZDA so vodilne tudi pri razvoju laserskega orožja.