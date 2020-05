»Rad bi čestital našim ameriškim kolegom,« je povedal izvršni direktor Roskozmosa za vesoljske programe s človeškimi posadkami Sergej Krikalev. »Uspeh misije prinaša nove priložnosti, ki bodo koristile celotnemu mednarodnemu programu,« je dodal v videu, objavljenem na twitterju.

Nosilna raketa Falcon 9 je iz izstrelišča ameriškem Cape Canaveralu poletela v soboto zvečer po srednjeevropskem času. Kapsula Dragon zdaj leti proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS), ki kroži okoli Zemlje kakih 250 kilometrov visoko. S postajo naj bi se spojila danes popoldne po srednjeevropskem času. Na krovu kapsule sta dva veterana med ameriškimi astronavti, Doug Hurley in Bob Behnken. To je prvi polet astronavtov v vesolje s plovilom zasebnega podjetja.

Odkar so Američani leta 2011 upokojili vesoljske raketoplane, so posadke, vključno z ameriškimi astronavti, na ISS potovale zgolj z ruskimi raketami sojuz. ISS je sicer eden redkih primerov sodelovanja med Rusijo in Zahodom, med katerima so se v zadnjih letih zaostrili odnosi.

Če bo SpaceX v vesolje vozil vse ameriške astronavte, bi lahko Roskozmos izgubil več kot 200 milijonov dolarjev letno, kar bi bila precejšnja izguba za njegov proračun, ki znaša okoli dve milijardi dolarjev, je povedal Andrej Jonin z moskovske vesoljske akademije Ciolkovski.

Po njegovih besedah bi moral biti pojav tekmeca, kot je podjetje Elona Muska, budnica za rusko vesoljsko agencijo, ki je "v precej slabši formi, kot priznavajo vodilni", poroča francoska tiskovna agencija AFP.