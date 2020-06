"Kar se je zgodilo, je posledica globoko zakoreninjene notranje krize," je glede protestov menil Putin. Je pa bil kritičen do pojava nasilja na njih. "Če se ta boj za naravne pravice, za pravne pravice spremeni v nasilje in izgrede, ne vidim v tem nič dobrega za državo," je dejal v pogovoru, ki ga bodo v celoti predvajali danes zvečer.

Glede koronavirusa je menil, da se v Rusiji od njega počasi že poslavljajo, in to z "minimalnimi izgubami", medtem ko da se v ZDA dogaja nasprotno. V Rusiji so sicer v nedeljo našteli 8835 novih primerov okužb z novim koronavirusom, njihovo skupno število se je približalo 530.000. To državo uvršča na tretje mesto med tistimi z največ primeri okužb. Daleč največje pa je to število v ZDA, kjer je primerov 2,07 milijona.

Ko gre za novi koronavirus v ZDA, je po mnenju ruskega predsednika umanjkalo zlasti močno vodstvo. Predsednik lahko sicer poda določena navodila, toda nekateri guvernerji ravnajo po svoje, je pojasnil. Kot je dodal, dvomi, da bi se kaj takšnega lahko dogajalo v Rusiji, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

"Težava je po mojem mnenju v tem, da so strankarski interesi postavljeni nad interese družbe kot celote in nad interese posameznika," je glede odziva ZDA na zdravstveno krizo še dejal Putin.