Novembra bo 20 let, odkar je Tomaž Kušar v majhni sobici vrstne hiše v Šiški, ki je hkrati delavnica za fina dela in trgovina, začel šivati copate. »Tast Marjan, ki je bil vodja tekočega traku v Planiki, je prinesel kos filca iz tovarne in skupaj sva se lotila dela,« je povedal Kušar. Omenil je, da je bil prej električar, ki je zaradi obilice dela praktično spal v delavnici. Na neki točki je tako padla odločitev, da pusti službo in ostane doma.

»Šlapa« nikoli ne bo copata

Kušar ne skriva, da so bili začetki težki. Tast je izkoristil nekaj zvez v Planiki in dobil pomoč pri oblikovanju modelov za kopita. Prišel je tudi upokojeni krojač, ki je oblikoval zgornji del copate. »Ker sem perfekcionist, nisem bil najbolj zadovoljen s šivi, ki bi morali biti ravni. Zdaj to delo opravlja hči, kolikor ji to čas dopušča,« je povedal mojster. S kančkom hudomušnosti je pristavil: »Domačega lahko ženeš. Spomnim se, kako je prvih štirinajst dni jokala za šivalnim strojem. Danes ji gre odlično in po vsej verjetnosti bo čez pet let, ko se bom upokojil, prevzela obrt.«

Prizna, da je težko dobiti mojstra z ustreznim znanjem. Pravi čevljarji so še redki, res je tudi, da se to delo ne izplača. Sicer pa med copatarji na trgu nima resne konkurence. »Moja copata je čevelj, ki zdrži tudi do šest in več let. Ni primerjave s šlapami, ki jih uvažamo iz tujine,« je ponosno povedal o svojem izdelku. Material večinoma kupuje v tujini: »Samo lepilo in embalažna vrečka sta domače proizvodnje.« Filc, usnje, podplati, vse pride iz Italije: »Na leto porabim od 300 do 350 kilogramov filca. Če bi ga kupil v Škofji Loki, kjer ga niti več ne izdelujejo, ampak samo še prodajajo, copate ne bi stale 30 evrov, pač pa vsaj enkrat več.«