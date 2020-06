V javnem podjetju (JP) Voka Snaga so po dvomesečnem zaprtju zaradi epidemije novega koronavirusa sredi aprila za občane spet odprli zbirni center odpadkov na Barju. Takrat so odprli tudi svoje primestne zbirne centre, zaprt pa je ostal zbirni center v Povšetovi ulici. Sprva je bil zbirni center na Barju odprt po prilagojenem urniku, v začetku maja pa so sprostili tudi ta ukrep in zbirni center odprli po ustaljenem urniku, medtem ko so vrata v zbirni center na Povšetovi tudi takrat in vse do danes ostala zaprta. Nekateri občani so tako v minulih dneh odpadke, ki so jih želeli oddati v zbirni center, a naleteli na zaprta vrata, pustili kar pred vhodom.

Odprtje predvidoma junija Zakaj zbirni center v Povšetovi še ni odprt, v JP Voka Snaga niso pojasnili, so pa zagotovili, da je zaprt zgolj začasno. »Predvidoma ga bomo vnovič odprli ta mesec,« je napovedala vodja odnosov z javnostmi v JP Voka Snaga Nina Sankovič in dodala, da se v podjetju zavedajo, da začasno zaprtje povzroča nevšečnosti občanom, ki živijo v bližini tega zbirnega centra. S tem so v javnem podjetju ovrgli skrb nekaterih, da bi zbirni center na Povšetovi lahko ostal zaprt dlje časa in da razlog za zaprtje morda niso ukrepi za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Ob Povšetovi naj bi namreč po nekaterih načrtih občinski stanovanjski sklad v prihodnje zgradil stanovanjsko sosesko z vsaj 350 najemnimi stanovanji, Voka Snaga pa bi se v tem primeru preselila na Barje, a bi v Povšetovi ohranila prostor za nov zbirni center in enote za čiščenje mestnega središča. Je pa v Povšetovi ulici že od začetka maja odprt tamkajšnji center ponovne uporabe. Tja lahko uporabniki prinesejo predmete, ki jih ne potrebujejo več, a so še vedno dobro ohranjeni in primerni za nadaljnjo uporabo, na primer pohištvo, računalniška oprema, knjige, oprema za dom in prosti čas ter kolesa in druga športna oprema. V centru izdelke pripravijo za vnovično uporabo in jih po simbolični ceni prodajo. Center v Povšetovi je odprt od torka do sobote med 9. in 17. uro.