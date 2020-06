»Daljše zimsko spanje, ki ga je letos zakuhal novi koronavirus, bodo za vse ljubitelje dobrot domačih kuharskih mojstrov nadomestili tako, da bo Odprta kuhna del ponudbe osrednje ljubljanske tržnice kar dva dni na teden,« so namreč sporočili organizatorji. Odprta kuhna bo tako na Pogačarjevem trgu gostovala vsak sončni četrtek od 10. do 20. ure in vsak sončni petek od 10. do 22. ure. Kot so pojasnili organizatorji, je porazdelitev obiskovalcev na dva dni tudi eden od ukrepov za večjo varnost v novih razmerah, prav tako pa bo med stojnicami in mizami večji razmik, mize bodo redno razkuževali, na vseh stojnicah bo na voljo razkužilo za roke, obiskovalci pa bodo imeli možnost brezgotovinskega plačila s karticami. Ob tem organizatorji tudi letos ostajajo zvesti trajnostni naravnanosti. Ves pribor za enkratno uporabo bo iz biorazgradljivih materialov, kozarci pa stekleni ali prav tako biorazgradljivi.