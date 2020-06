»Bi želeli najti izvir Triglavske Bistrice pod steno Triglava? Se prepustiti čarobnemu miru doline Krme? Lahko pa raziskujete tudi muzejske enote Gornjesavskega muzeja Jesenice! Odločitev je vaša! Dovolite nam pa, da za prevoz poskrbimo mi!« Tako v Zgornjesavsko dolino vabijo predstavniki Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani. V muzeju namreč v okviru projekta Obisk gora v času podnebnih sprememb uvajajo prevoze z Jesenic do Vrat (vsak torek in četrtek), do Krme (vsako sredo) ter od Jesenic do Kranjske Gore med muzejskimi enotami Gornjesavskega muzeja Jesenice (vsak petek in soboto). Prevozi v alpske doline so brezplačni, za prevoz med muzejskimi enotami pa je potreben nakup vstopnice za vsaj eno muzejsko enoto.

Da v Zgornjesavsko dolino ni treba z avtomobilom »Ta projekt smo začeli pripravljati že pred omejitvami, ki jih je prinesla epidemija koronavirusa, zato smo bili na začetek prevozov pripravljeni, tudi električni avtomobil je bil že na voljo,« pravi vršilka dolžnosti direktorice Gornjesavskega muzeja Jesenice, pod okrilje katerega sodi tudi Slovenski planinski muzej v Mojstrani, Irena Lačen Benedičič. »Gre za to, da ljudem ni treba v našo dolino ali v hribe z avtomobilom, pač pa se lahko odpravijo z vlakom do Jesenic, od tam pa jih do vznožja hribov ali na obisk naših muzejev odpeljemo mi, in to brezplačno,« opisuje projekt. »Predvidevamo, da bo to dobrodošla novost v naši dolini,« dodaja. Kako do brezplačnega tovrstnega prevoza? »Potrebna je spletna rezervacija, v kateri navedete, kateri dan in ob kateri uri želite prevoz,« opisuje vršilka dolžnosti direktorice muzeja. »Prevoz lahko rezervirate na spletni strani https://www.planinskimuzej.si/prevozi-v-gore/, kjer najdete tudi urnike prevozov ter dobite vse dodatne informacije. Če bi radi še kaj vprašali, pa bomo veseli vašega klica na +386 (0)8 380 67 30 oziroma elektronske pošte na info@planinskimuzej.si,« dodaja.