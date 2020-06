Združenje evropskih destinacij odličnost je Bohinj že leta 2018 uvrstilo med deset najboljših destinacij, tokrat pa tudi na seznam najvarnejših destinacij po epidemiji novega koronavirusa. Bohinj priporočajo za obisk tako iz varnostnih razlogov kot tudi zato, ker je prepoznan kot ena najbolj trajnostno naravnanih destinacij v Evropi. V izboru so zapisali, da je Bohinj mirno zatočišče za vse ljubitelje narave, zunanjih aktivnosti, lokalnih izdelkov in pravih doživetij.

Kot je v sporočilu za javnost, ki so ga danes poslali iz Občine Bohinj, izpostavil Langus, je uvrstitev na seznam najboljša možna novica, ki se lahko zgodi območju, kakršno je Bohinj. "Navsezadnje pa tudi za Slovenijo, ki se s tem ravno tako postavlja na zemljevid varnih destinacij," je poudaril Langus in dodal, da je novica prišla v pravem času, saj prav to Bohinj v tem trenutku res potrebuje.

Langusa sicer za poletno sezono posebej ne skrbi. Verjame namreč v trdne temelje, ki so jih postavili na področju razvoja lokalne skupnosti. Gre za razvoj trajnostne mobilnosti in spodbujanje razumevanja pomena varstva okolja skozi spodbujanje biodiverzitete, na primer skozi mednarodni festival alpskega cvetja.

Prepričan je, da so to tisti glavni temelji, zaradi katerih Bohinj tudi v Evropi prepoznajo kot vodilno destinacijo na področju trajnostnega razvoja turizma. Gre torej za priznanje pravi usmeritvi, in sicer ne le turizma temveč celotne lokalne skupnosti, ki dela pomembne korake v smeri, da je Bohinj prijeten prostor za življenje in s tem zanimiv tudi za goste in obiskovalce.

Organizacija Evropske najboljše destinacije, ki deluje v okviru mreže evropskih destinacij odličnosti, že skoraj 10 let izpostavlja izbrane najboljše destinacije za počitnice, izlete, nakupovanja, pohode in druge aktivnosti.

Pri tokratnem seznamu najvarnejših destinacij so upoštevali delež okuženih na prebivalstva v državi, kakovost same destinacije, število bolniških postelj na prebivalca v državi, dostopnost zaščitnih pripomočkov in ustrezne varnostne protokole za zaščito pred širjenjem virusa.

Med najvarnejše destinacije so se poleg Bohinja uvrstila hrvaška mesta Cavtat, Zagreb in Reka, Varšava in Gdansk na Poljskem, glavni mesti Litve in Latvije Vilna in Riga, avstrijsko glavno mesto Dunaj, romunski Sibiu, Kotor v Črni gori, gruzijski mesti Tbilisi in Batumi, grška Krf in Preveza, Malta, portugalski Algarve, Alantejo in Azori ter finska divja tajga.