Strup so našli na dveh lokacijah v štirih ločenih incidentih. V treh primerih so kupci zaužili manjšo količino strupene tekočine, ene steklenice s strupom pa še niso prodali, je danes sporočila policija.

Ženski, stari 34 in 42 let, sta po zaužitju pijače s strupom takoj potrebovali zdravniško pomoč. 48-letni moški pa ni potreboval zdravstvene oskrbe, imel je omotico in čutil slabost, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Policija motiva še ne pozna, meni pa, da ne gre za izsiljevanje, saj supermarketa še nista prejela nobenih zahtev.

Javnost so pozvali, naj bo pozorna na nenavaden vonj pijač in naj takoj obvestijo policijo, če bodo zaznali karkoli sumljivega.