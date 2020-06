»Ne zdi se nam pošteno, da bi javnost za naš izbor vedela, preden bomo o tem, ali so bili izbrani za novega direktorja bolnišnice ali ne, obveščeni vsi trije kandidati,« je sinoči dejal predsednik sveta zavoda Splošna bolnišnica Jesenice Matevž Lakota. Po tem, ko so člani sveta za zaprtimi vrati izbrali direktorja bolnišnice, bodo kandidati v izboru obveščeni v prihodnjih sedmih dneh, izbor pa mora potrditi še vlada.

Najprej se je članom sveta zavoda predstavil Mark Toplak, zadnje leto direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani strojnik. Pri snovanju programa razvoja bolnišnice se je, kot je dejal, osredotočil na strategijo razvoja bolnišnice do leta 2025, ki jo je utemeljilo prejšnje vodstvo bolnišnice. Ključnega pomena zanj je nova regijska bolnišnica, a kje naj bi bila, bi morala oceniti stroka z ostalimi deležniki. »Moja ocena je med vzhodom Jesenic in Naklim,« je poudaril Toplak.

Za drugi poskus prilagodil program

Tomaž Krišelj se je prijavil že na lanski neuspeli razpis. Nekdanji direktor Gasilsko-reševalne službe Kranj za direktorski položaj jeseniške bolnišnice takrat ni bil izbran, člani sveta so lani to funkcijo sklenili dodeliti njegovemu protikandidatu Tomažu Glažarju, nekdanjemu generalnemu direktorju direktorata za zdravstveno ekonomiko na ministrstvu za zdravje. Vendar pa je Glažar po odločitvi sveta zavoda v novi sestavi zaman čakal še potrditev vlade. Medtem se je Krišelj pritožil na delovno in socialno sodišče zaradi kršitev izbirnega postopka. S pritožbo je uspel, svet zavoda pa je po pravnomočnosti odločitve sodišča objavilo nov – tokratni razpis.

Krišelj je povedal, da je program, s katerim se je prijavil na prejšnji razpis, nekoliko prilagodil novim razmeram, povezanim z epidemijo. Poleg tega se je osredotočil na prihajajoče gradbene projekte. Napovedal je reševanje kadrovskih težav in tako kot Toplak omenil prizadevanje za gradnjo nove regijske bolnišnice.