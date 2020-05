Celostno in povezano omrežje kolesarskih poti in površin za pešce je cilj, ki so si ga zadali v občini Jesenice. Jeseniški občinski svetniki so tako na zadnji seji v prvi obravnavi sprejeli predlog koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice. »Gre za idejno zasnovo dopolnitve kolesarskih in peš površin v občini Jesenice z namenom, da se čim prej vzpostavi povezanost obstoječih in predvidenih kolesarskih in peš površin v celovito omrežje, ki bo povezalo posamezne dele občine oziroma mesta Jesenice,« je povedala predstavnica občine za odnose z javnostmi Ines Dvoršak. Končni predlog koncepta bo jeseniški občinski svet obravnaval na eni izmed prihodnjih sej, ko se bo opredelil tudi do vseh predlogov in pripomb iz javne obravnave.

Koncept kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice, ki je osnova za končni predlog, po katerem se bodo ravnali na občini, je pripravilo podjetje Provia iz Naklega. Po analizi stanja so pripravili kratkoročne in srednjeročne ukrepe ter nakazali tudi dolgoročni razvoj občine na tem področju, ki bo v pomoč pri prostorskem načrtovanju v prihodnje. Občina Jesenice se sicer ponaša s tem, da skoznjo poteka trasa daljinske kolesarske povezave D2, ki se začne v Ratečah in skozi Jesenice vodi do Kranja, Ljubljane, proti Trbovljam in Brežicam do državne meje s Hrvaško. A na tej točki se prednosti Jesenic za kolesarje končajo, kar na svoji koži občutijo tako domačini, ki zato redko uporabljajo kolo kot prevozno sredstvo za opravke po občini namesto avtomobila, kot tudi kolesarski popotniki iz mest z urejeno kolesarsko infrastrukturo.