Arhitekt Sašo Rek navdihu nikoli ne obrne hrbta. Mariborčana je navdihnil nepričakovano represiven odziv na politično kritičen grafit. V Kulturnem centru Pekarna je v nedeljo soorganiziral predvajanje posnetka, kako je nastala sporna stenska poslikava s podobo Janeza Janše. Pod cenzuriran grafit je pričvrstil še spominsko tablo. Ponoven obisk policije ga (tokrat) ni presenetil.

Politično kritični grafit se je v Kulturnem centru Pekarna prvič pojavil leta 2012, v času druge vlade Janeza Janše in mariborskih vstaj. Kasneje so ga pekarnarji prebelili in čezenj narisali nekaj drugega. Rek je ocenil, da je satira političnih razmer v Sloveniji danes enako aktualna kot pred osmimi leti, zato je naročil avtodvigalo, projektor in s pomočjo prijatelja 23. aprila zvečer naslikal še večjo različico predsednika vlade z dvignjeno desnico. Čez dva dni so na dvorišče urbanega centra pripeljali uniformirani policisti, kriminalisti, forenziki. Tistega sobotnega popoldneva je v Pekarno prišel tudi mariborski župan Saša Arsenovič. Prinesel je črno barvo, s katero so prekrili sporne elemente grafita, ki po njegovem prepričanju vsebujejo nedopustne simbole nacizma in fašizma.

Gole ženske na steni policijske pisarne Rek ni nacist ali fašist. V začetku maja se je moral zglasiti na policijski postaji. »Policista sta me spraševala o primernosti grafita,« se spominja. Arhitekt jima je odvrnil, da bi se lahko pogovarjali tudi o primernosti koledarja z golimi ženskami, ki je visel na steni policijske pisarne. »Kriminalist je zardel, njegov pomočnik pa se je komaj zadrževal, da ne bi prasnil v smeh.« Policijska uprava Maribor je zatem napovedala, da bodo skladno z usmeritvami pristojnega državnega tožilstva zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zoper znanega storilca podali kazensko ovadbo. Rek, ki je bil več kot let 13 sodelavec zdajšnjega podžupana Gregorja Reichenberga, se ne boji kazenskega pregona. »Ni večje kazni, kot če ti kratijo svobodo izražanja,« je dejal v pogovoru za Studio City. »Na tej fasadi je 'demonkracija' prebarvala svobodo izražanja,« piše na tabli, ki jo je pričvrstili na betonsko steno. »Je opomnik, da se to lahko zgodi vsakemu. Da bo prišla država in te utišala,« razloži. »Hkrati je to edini politični grafit v Sloveniji, ki si zasluži svoje spominsko obeležje.« Še isti večer si je tablo prišla ogledat policijska patrulja. »Okoli 22. ure so obiskovalci Gustafa v Pekarni policistom ponudili čaj in kavo, ti pa so se za ponudbo zahvalili in zapustili prizorišče, 'spominske plošče' pa nocoj niso odstranili,« je poročal vecer.com.