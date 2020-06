Zgodbo o neprijetnem hrošču je spopulariziral tvitar Ice Universe, ko je čivknil fotografijo, ki povzroča težave. Kot so kasneje potrdili pri 5to9Google in Android Authority, se številnim androidnim telefonom ob nastavitvi fotografije za ozadje prične vklapljati in izklapljati zaslon. Telefona posledično ni mogoče uporabljati, težave pa ne odpravi niti ponovni zagon naprave.

Pri 5to9Google so sprva sicer trdili, da je težavo možno odpraviti z zagonom mobilnika v varnem načinu in izbrisom fotografije, a so pri Andorid Authorityju pojasnili, da tudi to ne reši težave, temveč je treba mobilnik ponastaviti na tovarniške nastavitve. S tem uporabnik izgubi vse fotografije, datoteke, zgodovine klicev in vse ostale podatke, ki jih ni predhodno varnostno shranil v oblak ali na kak drug disk.

Ice Universe sicer trdi, da hrošč najbolj prizadene Samsungove mobilnike, so se pa težave pojavile tudi na nekaterih Googlovih telefonih pixel. Med prizadetimi telefoni pa sodeč po eksperimentu Android Authority ni Huaweijevega mobilnika mate 20 pro.

Razlogi za težave bi znali tičati androidovem preferiranju barvnega prostora SRGB. Nevarna fotografija namreč uporablja barvni prostor RGB. Telefoni, ki jih hrošč ne prizadene, verjetno vsebujejo kodo, ki nepodprte barvne prostore nadomestijo s podprtim SRGB. Posledično naj bi bila tudi rešitev težave na prizadetih telefonih dovolj enostavna. Bo pa do prihoda popravkov treba biti še posebej pazljiv, predvsem pa ne nasedati pobudam ljudi, ki vam svetujejo uporabo točno določenih slik za ozadje telefona.

Fotografijo, ki povzroča hrošča, si sicer lahko ogledate na tej povezavi.