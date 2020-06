Med funkcijami najdemo hitri odzivni čas 1 milisekunde, frekvenco osveževanja 240 hercev in QLED-kakovostjo slike, ki omogoča izkušnjo igranja iger brez zamud. Odyssey g7 je na voljo v velikostih 68,68 (27'') in 78,74 centimetra (32''), zagotavlja frekvenco osveževanja 240 Hz, odzivni čas 1 ms in izjemno 1000R ukrivljenost. Njegova ločljivost je Wide Quad-High Definition (WQHD oziroma 2,560×1,440), razmerje stranic pa 16:9, s svetlostjo 600 nitov. Samsung je vanj vključil tudi elemente futurističnega oblikovanja, ki temeljijo na spremljanju trendov in povratnih informacijah uporabnikov.

Matirana črna zunanjost je združena s sistemom osvetlitve zadnje strani, ki lahko med igranjem ostane statična ali zatemnjena, lahko pa spreminja barve glede na želje igralca. Odyssey g7 podpira združljivost z NVIDIA G-SYNC in prilagodljivo sinhronizacijo na DP1.4, ki uporabnikom ponuja dinamično igranje iger. Neuradno se govori o začetni ceni okoli 617 evrov.