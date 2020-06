Jaka Blažič in Edo Murić, bosta s preostalimi soigralci v prihodnji sezoni znova združila moči s soigralcem iz slovenske reprezentance, so sporočili iz Cedevite Olimpije. V Ljubljano se namreč seli 211 centimetrov visoki center Žiga Dimec, ki je v minuli sezoni nosil dres Kopra Primorske.

27-letni velikan iz Celja je v dresu koprskega moštva

v sezoni 2019/20 v ligi ABA zaigral na 20 tekmah in v 14,7 minutah dosegal 6,7 točke ter 3,6 skoke na tekmo. V domačem prvenstvu pa je dres Koper Primorske nosil na 18 tekmah in v malo več kot 18 minutah na obračun beležil 9,7 točke in 5,0 skokov na tekmo.

»Občutki so dobri. Z novimi soigralci se dobro poznam, z nekaterimi iz reprezentance, z drugimi pa iz Koper Primorske. Tudi sistem igre glavnega trenerja Jurice Golemca mi je poznan iz prejšnje sezone,« je ob prihodu v klub povedal Dimec. »Gre za izredno inteligentnega fanta, ki trdo dela, s tem trdim delom pa si je na nek način tudi prislužil mesto v Cedeviti Olimpiji,« pa je prihod Celjana komentiral trener Ljubljančanov Jurica Golemac.

Zmajem se je sicer že minuli teden iz Kopra pridružil tudi branilec Alen Hodžić, ki je podpisal dvoletno pogodbo.