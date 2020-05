Izstrelitev je načrtovana za ob 21.22 po srednjeevropskem času. A nad območjem poleta je nevihtno vreme in bi se lahko zgodilo, da bi prišlo do nove preložitve. Možnosti so 50-odstotne, poročajo tuje tiskovne agencije.

To bo prva izstrelitev človeške posadke v vesolje iz ZDA po skoraj desetletju premora. Izstrelitev bi morala potekati že v sredo, a so jo zaradi slabega vremena preložili.

Raketa Falcon 9 bo proti ISS ob 21.22 po srednjeevropskem času ponesla posadko dveh ameriških astronavtov v kapsuli Dragon, ki je že opravila uspešen polet do ISS brez človeške posadke. Gre tudi za prvo potovanje astronavtov v vesolje s plovilom zasebnega podjetja. Projekt sicer poteka v sodelovanju z ameriško vesoljsko agencijo Nasa.