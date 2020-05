Ponoči se bo prehodno razjasnilo, ponekod po kotlinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

V nedeljo bo na Primorskem deloma jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bo v severovzhodnih krajih občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Rahel dež na vzhodu bo čez dan ponehal. Pihal bo severni do severovzhodni veter.

V torek bo povečini sončno in nekoliko topleje.

Vremenska slika: Nad severno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam razmeroma hladen in občasno tudi bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednjo pokrajino: Prevladovalo bo spremenljivo oblačno vreme, predvsem v krajih severno in vzhodno od nas bodo krajevne plohe. Več sonca bo ob severnem Jadranu.

Biovreme: Danes in nedeljo bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen. Občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.