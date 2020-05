Je Slavko Vinčić slučajna ali glavna tarča?

Nogometni sodnik Slavko Vinčić v petek verjetno ni protestno vozil kolesa po Mariboru. Ali Ljubljani. Ali kjerkoli. Iz serije razlogov. Med protestniki bi se lahko znašel kak privrženec Tottenhama. Čeprav so Toti, je to v Mariboru sicer težko, pa vendar. Dalo bi se naleteti na igralca športne napovedi, ki mu kapljo čez rob družbene krivičnosti pomeni tekma izpred dveh let (24. oktobra 2018), ko je Tottenham v gosteh pri PSV Eindhovnu v ligi prvakov zgolj remiziral 2:2. Pri čemer je Vinčić Londončanom razveljavil gol zaradi nadvse diskutabilnega prepovedanega položaja. Nekdo, ki mu je na listku za rešilnih par tisoč evrov manjkala le še »dvojka« na goste, manj od treh golov skupno ali celo zmaga Tottenhama s hendikepom. Smisel za teorije zarote med nogometnimi privrženci je pa pregovoren. V vse smeri in na vse načine.