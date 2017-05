Domžale so zasluženo osvojile slovenski nogometni pokal. Bile so boljše za gol. Z izjemno bojevito igro so osvojile prestižno lovoriko in na zadnji tekmi so se jim z obrestmi povrnile vse sodniške napake na njihov račun v štirih ligaških derbijih Ljubljanske kotline, v katerih so bile trikrat poražene. Predstava Olimpije je bila zrcalna slika celotne kaotične sezone. V tekmi sezone je pokazala premalo, da bi s pokalno lovoriko rešila porazno nogometno leto in pometla vse zablode pod preprogo. Za nameček jo je sodnik Slavko Vinčić oškodoval, ko si je v 56. minuti izmislil drugi rumeni karton za Cretuja, čeprav še zdaleč ni bil za pot pod prho. Ljubljančani so tekmo končali z le devetimi nogometaši, saj je bil v finišu tekme izključen še kapetan Nemanja Mitrović.

Zgolj vzdušje na tribunah je bilo na ravni finala slovenskega pokala, predstava na zelenici pa na nizki kakovostni ravni. Bilo je veliko bojevitosti na meji incidenta. Razgrete strasti je sodnik Slavko Vinčić iz Maribora, ki je bil brez brez občutka za igro, miril le s kartoni. Tekma mu je povsem ušla izpod nadzora, zlasti po izključitvi Cretuja, zato je izkupiček 11 rumenih kartonov in tri izključitve.

Olimpijina premoč na tribunah Olimpija je imela popolno premoč na tribunah v več kot 2000 navijačih, Domžale so bile za odtenek boljše na igrišču. V strahu pred napako so oboji le redko sestavili pet podaj v nizu, ampak so predvsem nabijali žogo ter odgovornost prelagali na druge. Posamezniki so igrali privatne tekme v želji po dokazovanju pred menedžerji. Selektor Srečko Katanec se je v družbi sina dolgočasil na tribuni, ki je bila uradno zaprta za gledalce zaradi varnosti. Olimpija je potrebovala več kot pol ure za prvi strel na gol brezposelnega vratarja Milića. Edina nevarna strela sta bila poskusa Miškića in Benka v finišu prvega polčasa, v drugem pa z igralcem manj Olimpija ni bila nevarna. Odločilni trenutek tekme je bil v 62. minuti, ko je trener Olimpije Safet Hadžić naredil napako pri menjavi Abassa z Bajrićem, saj se igralca nikoli ne menja, ko ima tekmec kot. Borbeni vezist Majer je poslal predložek na glavo štoperju Dobrovoljcu, ki je žogo poslal v mrežo. Tekma je bila odločena, v zadnje pol ure so gledalci videli le še prekrške, kartone in valjanje Domžalčanov po zelenici.

Navijači vdrli na igrišče Po koncu tekme so Domžalčani seveda uprizorili šampionski ples, sodnik Vinčić pa je moral bežati pred razjarjenimi ljubljanskimi navijači, ki so vdrli na igrišče, da bi obračunali z osrednjim akterjem današnjega finala. Nogometaši Olimpije so se po hitrem odhodu v garderobo vrnili na zelenico in se sklonjenih glav zahvalili navijačem za podporo, Domžalčani pa so se vzhičeno pripravljali na prejem pokala. Med najsrečnejšimi je bil obetavni trener Simon Rožman, ki je na Bonifiki osvojil prvo lovoriko v trenerski karieri. »Čestitke fantom in vsem v klubu. Takšno tekmo smo pričakovali. Odločale so malenkosti, a smo bili boljši od Olimpije. Zasluženo smo osvojili pokalno lovoriko, ki nam ogromno pomeni. O sodnikih ne bi govoril. Imeli smo terensko premoč in izzivali zadetek,« je govoril Simon Rožman, ko so ga prekinili nogometaši in ga v sobi za tiskovne konference ob glasnem proslavljanju polili s penino. Ko je znova dobil besedo, je iskreno čestital trenerju Olimpije Safetu Hadžiću za opravljeno delo v zadnjih dveh mesecih. »Težko si predstavljam, kako hude trenutke je preživljal na klopi. Pokazal je veliko znanja, Olimpija pa je imela pred tekmo rep in glavo. Hudo mi je zanj. Slovenska trenerska stroka si zasluži več spoštovanja.« Safet Hadžić, ki se poslavlja od Olimpije, je z mrkim pogledom takole strnil svoje misli: »Kaj naj sploh rečem? Čestitam Domžalam, moram pa pohvaliti tudi svoje igralce ne glede na vse turbulence v klubu. Ponosen sem na njih. Sodniki? Morda niso bili dorasli finalu. Cretuja sem želel zamenjati, a me je sodnik prehitel, ko mu je pokazal rdeči karton.« Ob robu finala se je Hadžić zahvalil medijem in navijačem za podporo. »Moja usoda? Vprašajte predsednika Milana Mandarića. Četudi bi osvojili pokal, bi moral verjetno zapustiti klub. Mandarića po tekmi ni bilo v garderobi. Predvidevam, da ni zadovoljen. Letošnja sezona se ni izšla po načrtih, vendar Olimpija mora biti vedno velik klub. Klub ima še ogromno dela,« je pristavil.

Domžale – Olimpija 1:0 (0:0) Strelec: 1:0 Dobrovoljc (62). Stadion Bonifika, gledalcev 3230, sodnik: Vinčić (Maribor) 1, rumeni kartoni: Dobrovoljc, Firer, Balkovec, Vetrih; Cretu, Boateng, Kirm, Klinar, Miškić, Benko, Bajrić; rdeči kartoni: Oražem (predstavnik Domžal, 79); Cretu (56, drugi rumeni karton), Mitrović (93). Domžale: Milić 6, Širok 6, Blažič 6, Dobrovoljc 6,5, Balkovec 5,5, Husmani 6, Majer 6, Vetrih 6, Repas 6 (od 87. Bratanović –), Franjić 5,5 (od 74. Volarič –), Firer 5, trener: Rožman 6. Olimpija: Vodišek 5, Klinar 5, Mitrović 5, Zarifović 5,5, Štiglec 5,5, Cretu 5,5, Miškić 5,5, Boateng 5,5 (od 50. Wobay 5,5), Kirm 5 (od 72. Oduwa 5), Abass 5 (od 61. Bajrić 5,5), Benko 5, trener: Hadžić 5. Igralec tekme: Gašper Dobrovoljc (Domžale). Streli v okvir gola: 4:3, streli mimo gola: 9:2, koti: 4:3, prekrški: 14:25, prepovedani položaji: 1:0, posest žoge (v odstotkih): 52:48.