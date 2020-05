Mediji v BiH in Srbiji so poročali, da je policija v okolici Bijeljine aretirala 35 ljudi. Kot pišejo, je šlo pri tem za organizirano zabavo s prostitucijo, orožjem in prepovedanimi drogami oziroma kokainom. Zabave se je udeležilo tudi nekaj slovenskih državljanov, med imeni, ki so jih v BiH in Srbiji spravili v javnost, pa je bilo tudi Vinčićevo.

Mariborski sodnik, ki ima tudi izkušnje s sojenjem v elitni ligi prvakov, je bil zaslišan kot priča, njegova vloga pa ni točno definirana, piše portal Nogomania. Portal 24ur.com, ki piše, da Vinčić ni bil med organizatorji zabave, je pa bil prisoten med policijsko racijo, poroča še, da je predsednik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije Vlado Šajn potrdil, da gre pri tem dejansko za slovenskega sodnika. Dodal je, da gre pri tem za naključje in da je bil Vinčić ob nepravem času na nepravem mestu.