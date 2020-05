»Državna sekretarka kulturnicam in kulturnikom očita jezo in pohod na ulice, a ne uvidi, da je nastalo stanje žalostna posledica odločitev in dejanj institucije, v katere imenu govori,« je v uvodu svojega odziva na sredino izjavo državne sekretarke na ministrstvu za kulturo Ignacije Fridl Jarc zapisal Aktiv delavk in delavcev v kulturi, ki je organiziral torkovo protestno akcijo.

Državna sekretarka je namreč na začetku govora poudarila, da svoboda in ustvarjalnost »ne moreta biti izgovor za to, da se uničuje naša kulturna imovina« in »da se v javnih medijih širijo neresnice in laži«. Kulturniki so v odzivu zatrdili, da so med akcijo prav iz spoštovanja do arhitekturne dediščine namenoma uporabili materiale, ki niso poškodovali »niti nalepk na pročelju ministrstva«, ostro pa so zavrnili tudi »politiko diskreditacije posameznikov«, ki jo uporablja vladajoča koalicija. »Budno spremljamo vsa znamenja jurišniškega pohoda na medije, ki ga pripravlja ministrstvo.«

»Odmaknjeni od realnosti«

V nadaljevanju so bili kritični tudi do navedb o dobrem delu ministrstva, ki jih vztrajno ponavljajo na Maistrovi. »Ukrepi, s katerimi se hvali ministrstvo, so socialni ukrepi in nimajo nikakršne zveze z umetniško oziroma kulturno produkcijo. Izjava, da je oseba, zaposlena na ministrstvu, v 70 dneh pripravila 50 dopisov, se zdi kulturnemu občestvu, ki na dan pripravi na desetine dopisov, naravnost smešna. Omemba rednega dela ministrstva ni v nikakršni zvezi z ukrepi zaradi posledic epidemije in je navadno zavajanje javnosti,« menijo v aktivu.

Spomnili so, da so bile dejavnosti, ki se zdaj sproščajo, v času epidemije okrnjene vsaj za polovico: »Če ministrstvo nima podatkov, da so bile pogodbe s samozaposlenimi v prenekaterem primeru preklicane, potem so njegove informacije zelo odmaknjene od realnosti.« Dodali so, da še vedno niso znani izidi razpisov za leto 2020, čeprav je že konec maja, v govoru državne sekretarke so pogrešali tudi informacije o rebalansu državnega proračuna in o tem, kakšen bo njegov vpliv na kulturni sektor. »Nezaslišano je, da ministrstvo ni aktivno sodelovalo že pri prvem paketu ukrepov in se minister zasedanja sploh ni udeležil, med sprejemanjem drugega paketa je bilo ministrstvo dobesedno pozvano, da ukrepa, v tretjem paketu pa kulture ni zapaziti.«

Opozorili so, da so zlasti samozaposleni umetniki že pred epidemijo delovali prekarno in izgorevali, prav tako pa brez zadostnih programskih sredstev ne bodo mogli izvajati programa niti v institucijah. Za konec so zapisali, da se kulturniki ministrstva sramujejo; prav zaradi njegovega delovanja (oziroma nedelovanja) so bili sploh prisiljeni stopiti na ulico. »Dialoga ni, delo kljub zahtevnim razmeram ni opravljeno, zato bomo morali delavke in delavci v kulturi stopnjevati akcije v javnem prostoru,« so sklenili. kul