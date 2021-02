Po dolgem času boste kljub vsemu lahko nekatere kulturne institucije obiskali v živo, seveda v okviru veljavnih omejitev. Vsekakor se velja odzvati vabilu številnih muzejev, ki v ponedeljek brezplačno odpirajo vrata za obiskovalce. V Mestnem muzeju Ljubljana si lahko ogledate razstavo Ko ste v dvomu, pojdite v muzej, na spletu pa lahko podrobneje spoznate pet umetniških del s te razstave. V istem muzeju si lahko ogledate, kako je bila videti Ljubljana in kdo so bili najpomembnejši Ljubljančani na izteku 18. stoletja, pa tudi stalno razstavo o zgodovini glavnega mesta.

Svoja vrata brezplačno odpira tudi Narodna galerija in vabi na ogled stalnih zbirk Umetnost na Slovenskem in Zorana Mušiča, Tehniški muzej Slovenije pa vabi v svoje prostore v Bistri pri Vrhniki. Dan odprtih vrat bo tudi v Etnografskem muzeju, v Plečnikovi hiši si lahko ogledate razstavo Finžgar in Plečnik, prijateljstvo brez meja, in to v živo, sicer pa ste vabljeni, da vodstvo po razstavi z avtorjem razstave spremljate prek spleta. Na ljubljanskem gradu si lahko v ponedeljek ogledate stalne razstave Slovenska zgodovina, Lutkovni muzej, Grajsko orožje in Kaznilnica, v grajskih Kazematah Za devetimi gorami, v Peterokotnem stolpu Živi seznam Marije Prelog, v Galeriji S pa razstavo plakatov Laibach. Podatki o tem, kateri muzeji in kdaj bodo odprti, se sicer spreminjajo oziroma dopolnjujejo iz ure v uro, zato je najbolje, da sami preverite na spletnih straneh.

Pesniški recital na terasi Vsekakor moramo v tem kratkem sprehodu po ponedeljkovih kulturnih dogodkih omeniti pesniški recital, ki se bo začel ob 17.30, ko bodo pesmi Franceta Prešerna interpretirali študentje AGRFT v živo s terase restavracije PEN. Tudi v Mestni knjižnici Ljubljana bodo brali Prešernove pesmi – zaposleni knjižnični delavci iz MKL ter slovenski ustvarjalci, pisatelji, publicisti in intelektualci. V Vodnikovi domačiji vam bodo ob isti uri omogočili spletni ogled literarnega kabareta V iskanju Urške, Filharmonija pa bo praznik zaznamovala s SToP-ovci, ki vas ob 11. uri vabijo, da prek spleta zaigrate skupaj z njimi in si naredite koncert doma. Otrokom bo namenjena tudi spletna predstava v Hiši otrok in umetnosti O belem mucku, ki je bil čisto črn, v JZ Mala ulica pa boste lahko igrali spletno družabno igro Prešernovanje. vav