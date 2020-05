Bivši pripadnik oboroženega krila Fataha se ni v zaporu docela spreobrnil, je pa njegov sedanji odnos, ko se predstavlja za mirovnega aktivista, zelo kritičen do palestinskih političnih voditeljev. Trdi namreč, da s pomočjo Izraela kradejo denar lastnemu ljudstvu, plačujejo teroriste, sebi pa kupujejo mercedese. Masad se je oboroženi frakciji na Zahodnem bregu vladajočega Fataha pridružil pri 13 letih, ko je zapustil rojstno vas pri Jeninu, po odsluženi zaporni kazni pa zdaj živi v Haifi. Davki, pobrani od palestinskih davkoplačevalcev, so v Izraelu pogosto jabolko spora med izraelskimi in palestinskimi oblastmi, z zadrževanji ali zavračanji izplačil zaradi političnih nesoglasij in obtožb o nepregledni porabi ali zbiranju. Masada je tokrat vznemirilo 500 milijonov šekelov (130 milijonov evrov), ki jih je do minule nedelje še začasna Netanjahujeva vlada kot nepovratno pomoč namenila palestinski vladi v boju proti koronavirusni epidemiji. Peticija, ki jo je Masad spisal s pomočjo vodje regionalnega sveta več izraelskih naselij na Zahodnem bregu Josija Dagana in odvetnika Michaela Litvaka, vrhovnemu sodišču predlaga, da od izraelske vlade zahteva razlago, zakaj za palestinske oblasti, označene za skorumpirane in za sponzorke terorizma, pobira davke od Palestincev, namesto da bi denar ostal palestinskim delavcem in njihovim družinam. V njej je posebej poudarjena nelegitimnost vlade palestinskega predsednika Mahmuda Abasa, saj so zadnje parlamentarne volitve izvedli pred več kot 14 leti, sam Abas pa je bil za štiriletni mandat izvoljen še leto pred tem, a ostaja na položaju. Nobene zakonske obveznosti za transfer davkov in carin po pariškem sporazumu iz leta 1994 nelegitimni vladi ni, je prepričan Masad, ki hoče, da ga neposredno dobijo Palestinci, in ne oblastniki, ki so se jim vsilili in jim diktatorsko vladajo.