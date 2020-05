»To bo odločitev drugih. Mi se bomo držali pravil, ki jih bomo dobili. Načrtujemo pa dirko z gledalci,« je v pogovoru za italijanski športni časnik Gazzetta dello Sport dejal direktor Gira.

Če do omejitev ne bo prišlo, bo po Vegnijevih navedbah italijanska pentlja med 3. in 25. oktobrom potekala s prisotnostjo gledalcev brez številčnih omejitev. Vegni in ožji organizacijski odbor Gira bo po navedbah časopisa naslednji teden na to temo opravil konferenčni klic z italijanskim ministrom za šport Vincenzom Spadaforo.

Organizatorji so že pred časom odpovedali začetek dirke na Madžarskem, trase za prve tri etape pa še niso potrjene. Vegni je dejal le, da bo začetek dirke predvidoma na Siciliji ali v Kalabriji na jugu Italije. Končno traso bodo predstavili konec junija ali v začetku julija.

Na italijanskih tleh pozno poleti in jeseni načrtujejo še enodnevne klasike Strade Bianche (1. avgust), dirko po Lombardiji (8. avgust ali 31. oktober) in preizkušnjo od Milana do San Rema (22. avgust). Kot priprava na Giro po bo služila še etapna dirka od Tirenskega do Jadranskega morja med 7. in 14. septembrom.

Kolesarska sezona 2020 se bo sicer v svetovni seriji nadaljevala prav s preizkušnjo po makadamskih cestah v Toskani 1. avgusta.