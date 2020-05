Ponoči bo pretežno oblačno, proti jutru bo ponekod občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, ponekod na severovzhodu pa veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11 stopinj Celzija. V petek dopoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal. Čez dan bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastale krajevne plohe. Pihal bo severni do vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa bo nekaj kopaste oblačnosti s kakšno ploho. Razmeroma sveže bo, pihal bo veter severnih smeri.

Neizrazita hladna fronta se od severa pomika nad Alpe. Pred njo priteka k nam od severa nekoliko bolj vlažen zrak.