Jemec je v minuli sezoni samostojno vodil drugo člansko ekipo in z njo v 1. B ligi osvojil naslov državnih prvakinj. »Nedvomno gre za zelo velike čevlje, saj je rezultatsko Calcit Volley že vrsto let v samem vrhu slovenske odbojke. Vendar se izziva ne bojim, saj sem bil sam v zadnjih sezonah na neki način ves čas zraven in pri tem imel priložnost do podrobnosti spoznati, kako stvari delujejo,« je ob prevzemu aktualnih državnih prvakinj dejal Aljoša Jemec.

Sedemintridesetletni Jemec je bil do minule sezone sedem let pomočnik kar petim različnim trenerjem. »Vsak izmed njih je imel drugačen način dela, vsako sezono se človek nauči česa novega. Kljub vsemu je vsaj zame najpomembnejši pristop oziroma odnos do dela, do ekipe in do klubskega dresa. V športu ni prostora za 'polovičarstvo', zaradi česar do napredka lahko pride samo z maksimalnim pristopom,« je še povedal novi trener odbojkaric iz Kamnika.

V kamniški zasedbi so obdržali jedro ekipe, ki je ob naslovu državnih prvakinj slavila tudi v srednjeevropski ligi, prav tako pa v strokovnem štabu ostaja tudi trener za telesno pripravo, Gregor Sobočan.