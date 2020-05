Več mesecev po zatonu protestov zaradi pandemije novega koronavirusa je v zadnjih dneh na ulicah Hongkonga spet vroče. Po nedeljskih demonstracijah proti načrtom Pekinga za sprejem zakona o nacionalni varnosti za območje Hongkonga je šlo danes nekaj tisoč ljudi na ulice še zaradi predloga zakona o zaščiti nacionalne himne. Policija je kakšnih tristo protestnikov pridržala, ponekod je prišlo do prerivanja, tako da so varnostne sile streljale tudi z naboji s solzivcem.

Predlog zakona o himni, ki je bil v hongkonškem parlamentu danes v drugem branju, bi prepovedal sramotitev kitajske himne in uvedel denarne kazni v višini do 6000 evrov in tudi do tri leta zapora. Kitajska je zakon sprejela leta 2017, zdaj pa ga želi razširiti na Hongkong, kjer kritiki to dojemajo kot zajedanje v avtonomijo območja, oblasti v Pekingu pa kot uveljavljanje državne himne na vsem kitajskem ozemlju. Hongkong namreč nima svoje himne in ob priložnostih igrajo kitajsko, ob kateri pa je je del občinstva v preteklosti – denimo ob nogometnih tekmah (Hongkong ima svojo nogometno zvezo, ki je članica Fife) – žvižgal. Sprejemanje zakona o himni je sicer tudi predmet vročih polemik v hongkonškem zakonodajnem svetu (parlamentu), kjer prihaja do ostrega razkola med propekinškimi poslanci in tistimi, ki zagovarjajo avtonomijo.