Pri pekinškem dopisniku avstralske javne radiotelevizije ABC Birtlesu in šanghajskem dopisniku časnika Australian Financial Review Smithu je kitajska policija pretekli teden sredi noči izvedla raciji. Opozorili so ju, da bosta morala odgovoriti na vprašanja o »primeru nacionalne varnosti«, sta sporočila njuna delodajalca.

Ker so jima kitajske oblasti prepovedale, da bi zapustila državo, in ker sta se bala zaslišanja in aretacije, sta se zatekla na najbližji avstralski diplomatski misiji. Nato so se ob pomoči avstralske vlade dogovorili, da je bilo zaslišanje kitajske policije varno.

V ponedeljek sta ob spremstvu avstralskih diplomatov z letalom zapustila Šanghaj in zgodaj davi prispela v Sydney. Birtles je po pristanku dejal, da si je »oddahnil, ker je znova v državi, kjer resnično velja vladavina prava«.

Uredniki časnika Australian Financial Review so vztrajali, da sta avstralska novinarja zgolj opravljala svoje običajno delo. Incident so opisali kot obžalovanja vrednega.