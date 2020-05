Odbor za zvezo v britanskem parlamentu je najvplivnejši od vseh. V njem sedijo predsedniki vseh 37 drugih odborov in je edini, ki lahko zaslišuje britanskega premierja. Včeraj je to prvič doletelo Borisa Johnsona. Prvič so ga torej pražili – to je namreč izraz, ki ga radi uporabljajo za zaslišanja – pred odborom za zvezo. To je bilo tudi prvo virtualno zaslišanje te vrste, saj je zaradi aktualnih okoliščin potekalo prek videopovezave. Johnsona so na zaslišanje prvič sicer poklical že lani na temo brexita, vendar se je praženju takrat izognil rekoč, da ravno zaradi brexita nima časa. Prav zdaj so v vladi sicer napovedali, da se bo Johnson junija osebno udeležil zadnjega predvidenega kroga pogajanj z EU o bodočem trgovinskem sporazumu.

Premier: Preiskave ne bo

Že pred začetkom uro in pol dolgega praženja je Johnson čutil vročino zaradi nerazumne obrambe svojega visokega svetovalca Dominica Cummingsa, ki je tarča kritik, ker se je konec marca med karanteno skupaj z ženo, ki je bila tako kot on okužena z novim koronavirusom, in s sinom odpeljal na 400 kilometrov oddaljeno posest staršev. Johnson očitno noče razumeti ogorčenja velike večine Britancev, medijev, opozicije in štiridesetih iz konservativne stranke, ki trdijo, da podpora Cummingsu kaže na dvojna merila in ruši avtoriteto vlade v bitki s pandemijo, ter zahtevajo njegov odstop. Med njimi je nekdanji minister za zdravstvo, zdaj poslanec Jeremy Hunt. Bil je med tistimi, ki so najbolj pražili Johnsona, ki je imel med zaslišanjem hud napad kašlja. Zaradi teže vprašanj.

Johnson je zavrnil zahteve po preiskavi Cummingsovih kršitev in ponavljal, da je treba to afero počasi pustiti za seboj. To je ponovil najmanj petkrat. Laburistična veteranka Yvette Cooper ga je večkrat obtožila, da s podporo svojemu svetovalcu daje prednost političnim interesom, ne pa interesom naroda. Johnson odgovarja, da razume ljudi, ki so jezni zaradi tega političnega »dingdonga« (njegov izraz za prepir), to pa je pripisal medijem.