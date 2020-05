Kot sta minuli konec tedna poročala časnika Guardian in Mirror, je Cummings konec marca, ko je bila epidemija koronavirusa na vrhuncu, skupaj z družno potoval iz Londona v 430 kilometrov oddaljeni Durham, kjer so doma njegovi starši. Poleg tega je takrat kazal simptome okužbe s koronavirusom in bi glede na navodila moral v samoizolacijo.

Nato so ga v Durhamu videli še 19. aprila. Takrat je bil že zdrav in se je vrnil v London. 12. aprila je nekdo Cummingsa videl tudi na znani turistični točki okoli 50 kilometrov stran od Durhama. To je prijavil tudi policiji,

Glede na ta poročila je Cummings večkrat kršil prepovedi potovanja iz kraja bivanja, ki jih je za omejevanje širjenja koronavirusa sprejela vlada, katere pomemben člen je. Cummings sam ta poročila zanika, vendar o njegovih poteh v Durham pričajo tudi uradni zaznamki o urejanju varnostnih protokolov zanj, sta poročala časnika.

Po teh razkritjih so se nemudoma usule kritike tako na Cummingsa kot tudi na Johnsona in vlado, zlasti s strani tistih, ki so se odgovorno izogibali stikom s starejšimi sorodniki. Veliko jih je zaradi covida-19 umrlo. Skupno so doslej v Veliki Britaniji, ki je med najhuje prizadetimi državami s koronavirusom, zabeležili 36.793 smrti.