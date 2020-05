Biden je v video sporočilu Američanom, ki so izgubili najbližje, dejal, da z njimi žaluje vsa država in spomnil na lastno bolečino ob izgubi ožjih družinskih članov. Bidnova prva žena in hčerka sta umrli leta 1972 v avtomobilski nesreči, njegov sin Beau pa je umrl za možganskim rakom leta 2015, ko je bil star 46 let.

"V naši zgodovini so trenutki, ki so tako bridki, srce parajoči, da se nam za vedno vtisnejo v srca in skupno žalovanje. Danes je eden takih trenutkov. Vsem, ki trpite sporočam, da mi je zelo žal za vašo izgubo. Mislim, da vem, kako se počutite. Kot da bi vas povleklo v črno luknjo sredi vaših prsi. Duši vas," je med drugim dejal Biden.

Mimogrede je ošvrknil Trumpa, ko je spomnil na študijo univerze Columbia, da če bi socialno distanciranje v ZDA uvedli le teden dni prej, bi lahko rešili 36.000 življenj. Trump je to študijo zavrnil in Columbio označil za sramotno liberalno ustanovo.