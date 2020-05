Sredi marca je v veljavo stopil vladni odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki je turističnim obratom do 18. maja prepovedal sprejemanje novih gostov, so spomnili na statističnem uradu. Večino zabeleženih prenočitev so tako ustvarile osebe v okviru mednarodnih študijskih izmenjav, ki v Sloveniji ostajajo dalj časa.

Kot kažejo podatki statističnega urada, je bilo od januarja do konca aprila v Sloveniji zabeleženih nekaj več kot 660.000 prihodov turistov, kar je 52 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, in nekaj več kot 1,8 milijona njihovih prenočitev, kar je 47 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.

V tem obdobju je bilo 777.216 prihodov domačih turistov, kar je 39 odstotkov manj kot v lanskih prvih štirih mesecih, medtem ko je število prihodov tujih turistov na letni ravni upadlo za 50 odstotkov na 1,1 milijona.