Vrhovno sodišče je sklenilo, da je Russo večkrat na podoben način zlorabil svoj položaj in si ni mogoče predstavljati, da bi ta človek kdaj sodil v primeru nasilja v družini ali spolnega napada. Russo je na neplačanem dopustu že od januarja, odkar se vleče njegova pritožba na uvodno odločitev tričlanskega senata vrhovnega sodišča, naj se ga odstrani in se mu prepove opravljanje sodniškega poklica.

Russo si je položaj skušal ohraniti decembra lani z opravičilom za izjavo in kasnejše zbijanje šal o ženski, ki je želela sodno prepoved približevanja moškega, ki jo je ogrožal. Med postopkom leta 2016 jo je vprašal, ali ve, kako lahko prepreči spolni odnos. Odgovorila je, da lahko skuša zbežati, Russo pa je dodal, da lahko tudi drži noge skupaj.

Russo ga je lomil že pred tem primerom in se med drugim ni izločil iz primera, čeprav je osebno poznal eno od vpletenih oseb. Podobnih izpadov je bilo še več in Russo je imel potem za vsakega opravičilo in razlago.